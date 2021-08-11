Характеристики

Маска гигиеническая 3-х слойная состоит из: Один слой благоприятный для кожи (нетканный) + один слой из материала мелтблоун + один слой водоотталкивающий (нетканный), а также одного носового фиксатора, который обеспечивает плотное прилегание маски к лицу. Маска закрепляется на лице за счёт эластичных ушных петель. Размер маски 17 см*9,7 см.