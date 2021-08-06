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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями / Затирка для всех видов мозаики или плитки Mapei Keracolor FF светло-серая 2КГ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Затирка для всех видов мозаики или плитки Mapei Keracolor FF светло-серая 2КГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Затирка для всех видов мозаики или плитки Mapei Keracolor FF светло-серая 2КГ- Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
    3
    Затирка для всех видов мозаики или плитки Mapei Keracolor FF светло-серая 2КГ

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    Цена
    от 360
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • Косых Сергей Николаевич
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      500
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      500
      Спецификация
      Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      500c НДС
    • ООО "ГОРСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      300
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      360
      Спецификация
      Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      360c НДС

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