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    Главная / Торговый портал / Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах / Палатка сварщика 6х3М ткань ТАФ белый каркас из трубы стальной ООО "Компания Митек"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Палатка сварщика 6х3М ткань ТАФ белый каркас из трубы стальной ООО "Компания Митек"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Палатка сварщика 6х3М ткань ТАФ белый каркас из трубы стальной ООО "Компания Митек"- Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
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    Палатка сварщика 6х3М ткань ТАФ белый каркас из трубы стальной ООО "Компания Митек"

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    Цена
    от 53833
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    Единица измерения:
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    Поставщики
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      Цена без НДС, руб.
      80000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      96000
      Спецификация
      Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      96000c НДС
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      Спецификация
      Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах
      Характеристики
      Палатка сварщика 6х3м материал ТАФ с каркасом
      Минимальная партия
      1000
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    • ООО "СТРОЙИНДУСТРИЯ"
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      Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах
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      Минимальная партия
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      Цена с НДС, руб.
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      Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
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