Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Профили листовые из нелегированной стали / Профнастил стеновой СС10 1165/1100 1.2ММ 1.165М 1.5М 10ММ сталь RAL 5021 (морская волна) ООО ГК Кровельсон
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Профнастил стеновой СС10 1165/1100 1.2ММ 1.165М 1.5М 10ММ сталь RAL 5021 (морская волна) ООО ГК Кровельсон

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Профнастил стеновой СС10 1165/1100 1.2ММ 1.165М 1.5М 10ММ сталь RAL 5021 (морская волна) ООО ГК Кровельсон- Профили листовые из нелегированной стали
    6
    Профнастил стеновой СС10 1165/1100 1.2ММ 1.165М 1.5М 10ММ сталь RAL 5021 (морская волна) ООО ГК Кровельсон

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 672
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "РТИ-Групп"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      560
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      672
      Спецификация
      Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      672c НДС

    Похожие товары

    Профнастил С10 0.5ММ 1.154М 6М
    Профили листовые из нелегированной стали
    от 396,34
    В корзину
    Профнастил С-44 0.7ММ 1М 6М сталь оцинкованная RAL 5005 сигнально-синий
    Профили листовые из нелегированной стали
    Не указана
    В корзину
    Профнастил С10 0.7ММ 1.13/1.155М сталь ПЭ RAL 9003 сигнально-белый
    Профили листовые из нелегированной стали
    Не указана
    В корзину
    Профнастил окрашенный оцинкованный С21 0.5ММ RAL 5005 синий ГОСТ 24045-94 ТУ 1122-079-02494680-01
    Профили листовые из нелегированной стали
    от 384
    В корзину
    Профнастил С21 0.5ММ 1.05М 3М оцинкованный RAL 5005 синий
    Профили листовые из нелегированной стали
    от 757,14
    В корзину
    Профнастил С8 0.35ММ 1.2М 2М оцинкованный ООО "АЗКИФ" Российская Федерация (РФ, Россия)
    Профили листовые из нелегированной стали
    Не указана
    В корзину
    Профнастил НС-35 0.6ММ 1М 4.5М сталь оцинкованная ГОСТ 24045-2016
    Профили листовые из нелегированной стали
    от 5160
    В корзину
    Профнастил решетчатый ORTHO ST 30х38х38 0.994М 2.02М стеклопластик RAL 7046
    Профили листовые из нелегированной стали
    Не указана
    В корзину
    Профнастил С8 0.5ММ 1М 6М сталь оцинкованный RAL 7004 серый ГОСТ 24045-2016
    Профили листовые из нелегированной стали
    от 780
    В корзину
    Профнастил С8 0.5ММ 1.2М 4М 8ММ RAL 9003 (Сигнально-белый)
    Профили листовые из нелегированной стали
    от 319
    В корзину
    Профнастил С10 0.6ММ 1.18М 6М RAL 9003 белый
    Профили листовые из нелегированной стали
    от 222000
    В корзину
    Профнастил С10 0.5ММ 1.18М 6М RAL 3020
    Профили листовые из нелегированной стали
    Не указана
    В корзину
    Позвонить