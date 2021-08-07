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    Главная / Торговый портал / Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви / Набор зубной гигиены L'occitane зубная щетка, зубная паста 10МЛ в картонной упаковке 18 месяцев
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор зубной гигиены L'occitane зубная щетка, зубная паста 10МЛ в картонной упаковке 18 месяцев

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор зубной гигиены L'occitane зубная щетка, зубная паста 10МЛ в картонной упаковке 18 месяцев- Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви
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    Набор зубной гигиены L'occitane зубная щетка, зубная паста 10МЛ в картонной упаковке 18 месяцев

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    Цена
    от 116,39
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    • ИП Семенов Рустам Османович
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      580
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      580
      Спецификация
      Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      580c НДС
    • ООО "ВЕТЕР-ВОСТОК"
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      Цена без НДС, руб.
      200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      240
      Спецификация
      Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      240c НДС
    • ООО "КАНЦПРАЙС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      165
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      198
      Спецификация
      Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      198c НДС
    • ООО "ПРОКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      154,65
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      185,58
      Спецификация
      Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      185,58c НДС
    • ООО "РЭД БОКС"
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      Цена без НДС, руб.
      154,65
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      185,58
      Спецификация
      Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      185,58c НДС
    • ООО "ГОРСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      154,65
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      185,58
      Спецификация
      Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      185,58c НДС
    • ООО "КИНДЛИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      148
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      177,6
      Спецификация
      Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
      Характеристики
      Набор зубной гигиены L'Occitane Зубная паста Колгейт 10мл
      Минимальная партия
      0
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      177,6c НДС
    • ООО "НДМ-ТРЕЙД"
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      Цена без НДС, руб.
      130,53
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      156,64
      Спецификация
      Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      156,64c НДС
    • ИП Рубцова Н.А.
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      Цена без НДС, руб.
      154,65
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      154,65
      Спецификация
      Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      154,65c НДС
    • ООО "РегионСнаб"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      120
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      144
      Спецификация
      Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      144c НДС
    • ООО "ТК ДЕМЕТРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      111,69
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      134,04
      Спецификация
      Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      134,04c НДС
    • ООО "СТПК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      110,61
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      130,53
      Спецификация
      Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Город Санкт-Петербург город федерального значения, Краснодарский край, Нижегородская область, Ставропольский край, Тюменская область, Ярославская область, Белгородская область, Новгородская область, Самарская область, Саратовская область, Красноярский край, Тверская область, Московская область, Новосибирская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
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      130,53c НДС
    • ООО "ВентСтройАльянс"
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      Цена без НДС, руб.
      100
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      120
      Спецификация
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      Набор зубной гигиены L'Occitane Зубная паста Колгейт 10мл (7г)
      Минимальная партия
      0
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      120c НДС
    • ООО "МАСТЕРПРОФ-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      116,39
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      116,39
      Спецификация
      Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      116,39c НДС
    • ООО "ДИРЕКТ-ПРИНТ"
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      18
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      18
      Спецификация
      Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      18c НДС
    • ООО "ГЕКСАЛЕК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Не указана
    • ООО "МТКОМ"
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      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
      Характеристики
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      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ИП Ершова О.Н.
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      Цена без НДС, руб.
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      Спецификация
      Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
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      Минимальная партия
      50000
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    • ИП Гусейнов И.Н.
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      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
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