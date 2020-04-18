Багет универсальный бежевый матовый BLB006 200х50ММ
Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей (включая планки и фризы для паркетного покрытия пола несобранные, штапики и багеты)
от 145₽
Багет универсальный Профиль сереб.матовое Nielsen алюминиевый 3.04М 202004
Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей (включая планки и фризы для паркетного покрытия пола несобранные, штапики и багеты)
от 738,22₽
Брус строганый хвойных пород 40х40х3000ММ 81947394 Россия
Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей (включая планки и фризы для паркетного покрытия пола несобранные, штапики и багеты)
от 550₽
Багет универсальный для изображения 300х400ММ двойной, профиль коробочка 384х484ММ дерево морилка коричневый/орех стекло 2ММ, задник картон серый, проклейка защитной лентой, подвесы петли, стальной трос
Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей (включая планки и фризы для паркетного покрытия пола несобранные, штапики и багеты)
от 21240₽
Брус обрезной ель/ сосна 1 сорт 22-30% 100х100х6000ММ 16ШТ ГОСТ 8486-86 Россия
Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей (включая планки и фризы для паркетного покрытия пола несобранные, штапики и багеты)
от 1800₽
Багет универсальный для островной вытяжки декоративный массив дуба
Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей (включая планки и фризы для паркетного покрытия пола несобранные, штапики и багеты)
от 1212123₽
Брус хвойных пород 1 сорт 75х75х6000ММ ГОСТ 8486-86
Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей (включая планки и фризы для паркетного покрытия пола несобранные, штапики и багеты)
от 12000₽
Брус хвойных пород 1 сорт 50х50х6000ММ ГОСТ 8486-86
Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей (включая планки и фризы для паркетного покрытия пола несобранные, штапики и багеты)
от 9600₽
Багет универсальный 500х300х290х270ММ вспененный полиуритан
Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей (включая планки и фризы для паркетного покрытия пола несобранные, штапики и багеты)
от 649₽
Багет универсальный профиль 40х25ММ массив дуба
Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей (включая планки и фризы для паркетного покрытия пола несобранные, штапики и багеты)
от 177₽
Брус строганый сосна сухой 45000х40000ММ bd_167
Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей (включая планки и фризы для паркетного покрытия пола несобранные, штапики и багеты)
от 66₽
Брус строганый сосна сухой 45000х30000ММ bd_167
Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей (включая планки и фризы для паркетного покрытия пола несобранные, штапики и багеты)
от 54₽