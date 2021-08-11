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    Главная / Торговый портал / Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами / Маска защитная медицинская одноразовая 174х97ММ SMS 50Г/М2 трехслойная на резинках с носовым фиксатором
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Маска защитная медицинская одноразовая 174х97ММ SMS 50Г/М2 трехслойная на резинках с носовым фиксатором

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Маска защитная медицинская одноразовая 174х97ММ SMS 50Г/М2 трехслойная на резинках с носовым фиксатором- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    Товары первой необходимости
    98
    Маска защитная медицинская одноразовая 174х97ММ SMS 50Г/М2 трехслойная на резинках с носовым фиксатором

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    Цена
    от 7,49
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      1000
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      1100
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
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      0
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    • КОРОНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
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      1000
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      1000
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      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
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      Минимальная партия
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    • ООО "ПРОВОДОВ"
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      48
      Спецификация
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      Минимальная партия
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      48c НДС
    • ООО "РОМБИКС"
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      Цена без НДС, руб.
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      44
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      44c НДС
    • СУРКИН ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
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      Цена без НДС, руб.
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      0.0
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      41
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "АВТОТЕХПОСТАВКА"
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      10.0
      Цена с НДС, руб.
      40,3
      Спецификация
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    • ООО "ДОМИНО"
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      40
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
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      40c НДС
    • ООО "ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
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      Цена без НДС, руб.
      33,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      40
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      40c НДС
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      35
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      38,5
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      38,5c НДС
    • ООО "ЭКОСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      30
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      36
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Цена без НДС, руб.
      29,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      35
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      35c НДС
    • Индивидуальный предприниматель МАРТЫНОВА КАМИЛЛА АНДРЕЕВНА
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      Цена без НДС, руб.
      35
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      35
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      35c НДС
    • ООО "ПФ ОПТИМУМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      27,76
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      33,32
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      12000000
      Регионы поставки
      Московская область
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      33,32c НДС
    • ООО "СТИМУЛ"
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      Цена без НДС, руб.
      31,12
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      31,12
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      2250000
      Регионы поставки
      Волгоградская область
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      31,12c НДС
    • ООО "ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      31
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      31
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      31c НДС
    • ООО "МОСЭКОСТАНДАРТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      30
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      30
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      30c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ "УРАЛОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      30
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      30c НДС
    • ООО МТК "МИСТРАЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      28,8
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      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
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      Минимальная партия
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      28,6
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
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      28,6c НДС
    • ООО "ЦТО"
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      Цена без НДС, руб.
      27,6
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      27,6
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      27,6c НДС
    • ООО "ИНТЭРПРОМ"
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      Цена без НДС, руб.
      24,55
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      27,01
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
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      Минимальная партия
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      27,01c НДС
    • ООО "Индустрия красоты"
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      26
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      0.0
      Цена с НДС, руб.
      26
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
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      26
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      0.0
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      Цена с НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      10.0
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      17,5
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      15
      Спецификация
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      15c НДС
    • ООО "ПРЕСТИЖ МЕДИКАЛ ГРУПП"
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      Цена без НДС, руб.
      13,63
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      15
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      15c НДС
    • АО "МЕДИНТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12,70
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      13,97
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      13,97c НДС
    • ООО "КЛЕВЕР ПЛЮС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11,1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13,32
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      13,32c НДС
    • ЖЕЛЕЗНОВ ВАЛЕРИЙ МАКСИМОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      12
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      12000000
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      12c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ ПРОМАЛЮМИНИЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      50000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      12c НДС
    • ООО "СИТИМЕД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7,49
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      7,49
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7,49c НДС
    • ООО "ТЕКО"
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      Цена без НДС, руб.
      6
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7,2
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      7,2c НДС
    • ООО "ДИРЕКТ-ПРИНТ"
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      Цена без НДС, руб.
      5,5
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      5,5
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5,5c НДС
    • ООО "ВОЛГА-УПАК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4,52
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      4,98
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4,98c НДС
    • ООО "ФАЙБЕР-ТЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4,8
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4,8c НДС
    • ООО "НЬЮ ГРАНД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3,93
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      4,33
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      20000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      4,33c НДС
    • ООО "РМ ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4,2
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      10000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      4,2c НДС
    • ООО "НИИР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      4
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4c НДС
    • ООО "ЭВМ-СЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      4
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4c НДС
    • ООО "ИНКОР ПЛЮС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3,63
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      4
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4c НДС
    • ООО "АЛД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3,6
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      3,96
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3,96c НДС
    • ООО "ФИРМА "ПАРТНЕР ГАРАНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3,45
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      3,8
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      3,8c НДС
    • ООО "ТЕХНОАВИА-КРАСНОДАР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3,36
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      3,7
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3,7c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ ГАРАНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3,6
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3,6c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3,6
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      50
      Регионы поставки
      Подробнее
      3,6c НДС
    • ООО "КСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3,18
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      3,5
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3,5c НДС
    • ООО "ЛТПК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2,8
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3,36
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3,36c НДС
    • ООО «ХАУС КИПЕР»
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2,79
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3,35
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3,35c НДС
    • ООО "ЭТАЛОНМЕД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      3,3
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3,3c НДС
    • ООО "ВИЗАЖ КОСМЕТИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3,2
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      3,2
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      10000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      3,2c НДС
    • ООО "АНТАЛЕКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2,15
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2,59
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2,59c НДС
    • ООО ТПК "МЕДСТАНДАРТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2,5
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      2,5
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      10
      Регионы поставки
      Подробнее
      2,5c НДС
    • ООО "КРАФТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,94
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2,33
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2,33c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,9
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2,28
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2,28c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      2,2
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      2,2c НДС
    • ООО "СИБ ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,8
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2,16
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2,16c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС-СНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,95
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      2,15
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2,15c НДС
    • ООО "СПЕЦСНАБПРОЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,53
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1,84
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,84c НДС
    • ООО "ПЛАСТИК ОН ЛАЙН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,55
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      1,71
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,71c НДС
    • ООО "СПЕЦКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,5
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      1,65
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,65c НДС
    • ООО "СИБТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,6
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1,6
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      20000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,6c НДС
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,35
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      1,49
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,49c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,29
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      1,43
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,43c НДС
    • ООО "ТЕКСТИЛЬ ЦЕНТР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО «АЙТИЭС СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА»
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,09
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1,09
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      476100
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,09c НДС
    • ООО ТПК "МЕДСТАНДАРТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,80
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      0,89
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      476100
      Регионы поставки
      Подробнее
      0,89c НДС
    • ООО "ВИТАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ПОЛЯРИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО ТК "Канц-Мастер"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ЯХТИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "АЙРОН БАРБЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "4С"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      2000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ЧИСТО ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО ТД "АРТЕКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      10000000
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      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
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    • ВЕСЕЛОВА КАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА
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