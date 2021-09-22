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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Кресло офисное Омега люкс КР натуральная кожа компаньон черный 94х76х68СМ ООО Альфа 96
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло офисное Омега люкс КР натуральная кожа компаньон черный 94х76х68СМ ООО Альфа 96

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло офисное Омега люкс КР натуральная кожа компаньон черный 94х76х68СМ ООО Альфа 96- Мебель для офисов и предприятий торговли
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    Кресло офисное Омега люкс КР натуральная кожа компаньон черный 94х76х68СМ ООО Альфа 96

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    Цена
    от 18960
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ОФИС МЕБЕЛЬ ТОЧКА РУ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      29505,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      35407
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      940х760х680
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      35407c НДС
    • ООО "ПАРТНЁР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23354,31
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      28025,18
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      28025,18c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС МЁБИЛЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      18960
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      18960c НДС

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