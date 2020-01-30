Монтаж газовых систем Газопроводы и газовое оборудование с рабочим давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа стальные и ПП трубы ООО "ПРОМТЕХСЕРВИС"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Монтаж газовых систем Газопроводы и газовое оборудование с рабочим давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа стальные и ПП трубы ООО "ПРОМТЕХСЕРВИС"- Работы по монтажу газовых систем