Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100ММ
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Смена труб канализации
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
от 580,4₽
Выполнение сантехнических работ
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Монтаж кондиционера 07
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
Не указана
Работа по монтажу систем вышедшего из строя монитора для видеоконференцсвязи Cisco TelePresence MX800 Dual
Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
от 24000₽
Работа по монтажу систем видеонаблюдения
Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Не указана
Монтаж кондиционеров бытовых и сплит-систем
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
от 3850₽
Установка умывальника (тюльпан)
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Демонтаж кондиционера бытового и сплит-систем
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
от 3230₽
Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов цена из расчёта сметы
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Укладка трубопроводов водопроводных цена из расчёта сметы
Работы по монтажу основных сетей горячего и холодного водоснабжения (т. е. водопроводных), работы по монтажу спринклерных систем
Не указана