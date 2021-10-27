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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов Калибратор для калибровки и проверки работы блока определения плотности, цвета и прозрачности химическом анализаторе мочи iChemVELOCITY 10х10МЛ 2Х5 стрипов 800-7703
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов Калибратор для калибровки и проверки работы блока определения плотности, цвета и прозрачности химическом анализаторе мочи iChemVELOCITY 10х10МЛ 2Х5 стрипов 800-7703

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Калибратор для калибровки и проверки работы блока определения плотности, цвета и прозрачности химическом анализаторе мочи iChemVELOCITY 10х10МЛ 2Х5 стрипов 800-7703- Реагенты диагностические
    29
    Набор реагентов Калибратор для калибровки и проверки работы блока определения плотности, цвета и прозрачности химическом анализаторе мочи iChemVELOCITY 10х10МЛ 2Х5 стрипов 800-7703

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    Цена
    от 43134,3
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    Единица измерения:
    УПАК
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    Поставщики
    • ООО "ЛАБИНВЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      39213
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      43134,3
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Набор калибраторов состоит из: набора растворов, которые предназначены для калибровки и проверки работы блока определения плотности, цвета и прозрачности химическом анализаторе мочи iChemVELOCITY. Плотность определяется путем рефрактометрического анализа в анализаторе. Цвет и прозрачность: измеряются напрямую при помощи пучка рассеянного света, направленного на образец и оцениваются с использованием специальных алгоритмов системы.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      43134,3c НДС

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