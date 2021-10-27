Характеристики

Набор калибраторов состоит из: набора растворов, которые предназначены для калибровки и проверки работы блока определения плотности, цвета и прозрачности химическом анализаторе мочи iChemVELOCITY. Плотность определяется путем рефрактометрического анализа в анализаторе. Цвет и прозрачность: измеряются напрямую при помощи пучка рассеянного света, направленного на образец и оцениваются с использованием специальных алгоритмов системы.