Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Тест-полоска для быстрого выявления билирубина, уробилиногена, кетонов (ацетоуксусной кислоты), аскорбиновой кислоты, глюкозы, белка (альбумина), крови, рН, нитрита и лейкоцитов в моче Chemistry Strips Velocity Ichem 100ШТ 800-7204
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Тест-полоска для быстрого выявления билирубина, уробилиногена, кетонов (ацетоуксусной кислоты), аскорбиновой кислоты, глюкозы, белка (альбумина), крови, рН, нитрита и лейкоцитов в моче Chemistry Strips Velocity Ichem 100ШТ 800-7204

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тест-полоска для быстрого выявления билирубина, уробилиногена, кетонов (ацетоуксусной кислоты), аскорбиновой кислоты, глюкозы, белка (альбумина), крови, рН, нитрита и лейкоцитов в моче Chemistry Strips Velocity Ichem 100ШТ 800-7204- Реагенты диагностические
    12
    Тест-полоска для быстрого выявления билирубина, уробилиногена, кетонов (ацетоуксусной кислоты), аскорбиновой кислоты, глюкозы, белка (альбумина), крови, рН, нитрита и лейкоцитов в моче Chemistry Strips Velocity Ichem 100ШТ 800-7204

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 3927
    В корзину
    Единица измерения:
    УПАК
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ЛАБИНВЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3570
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      3927
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Тест-полоски предназначены для быстрого выявления билирубина, уробилиногена, кетонов (ацетоуксусной кислоты), аскорбиновой кислоты, глюкозы, белка (альбумина), крови, рН, нитрита и лейкоцитов в моче. Тест-полоски полностью совместимые с химическим анализатором мочи iChemVELOCITY. Тест-полоски расфасованы по 100 штук в упаковке.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3927c НДС

    Похожие товары

    Набор реагентов Сисмекс Корпорейшн д/анализатора гематологич. лизирующий раствор Sulfolyser 3х500МЛ 5433514 Япония №1
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов Сисмекс Корпорейшн д/анализатора Sysmex СА 560 Промывающий раствор 1 CA Clean I 50 опр. 964-0631-3 Япония №1
    Реагенты диагностические
    от 4750
    В корзину
    Набор реагентов системы индикаторные бумажные СИБ д/идентификации вибрионов №1
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов Сифилис контроль для анализатора Architect i1000/i2000sr 2*8МЛ 8D0612 ФСЗ 2010/06539 от 30.06.2014 Эбботт Лабораториз Б.В. США
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов СИБ №5 для идентификации коринебактерий дифтерии 50 опр. ФСР 2009/04151 от 04.04.2013 ТУ 9389-118-14237183-2008 5177746277924 АО "НПО "МИКРОГЕН" Россия
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов сенсор глюкозы д/анализатора SensoStar G 920572 №1
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов Щелочная фосфотаза-Ново д/анализатора биохимич. д/опред. щелочной фосфатазы 200 определений жидкая форма фл. №1 В-8329
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов щелочной промывающий раствор для анализатора ERBA 54007001 №1
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов Щелочная фосфотаза-Витал д/опред. щелочной фосфотазы 250 опр. В09.03 АО "ВИТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРЭЙШН" Россия №1
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов Тех-Антитромбин для определения активности анти-тромбина III (АТ III) при диагностике врожденного или при-обретенного дефицита этого антикоагулянта, диагностики ДВС-синдрома и контроля за его лечением с применением компонентов крови, для применения in vitro 120-240 опр. 1. Буфер для разведений (концентрированный 20:1 рас-твор, рН 7,4), 5 мл – 1 фл. 2. Стандарт-плазма (лиофильно высушенная) - 2 фл. 3. Тромбин (лиофильно высушенный, 150 ед. NIH) - 1 фл. 688 +2+8ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2012/13463 от 24.05.2012 ТУ 9398-025-42349142-2012 24 месяца 1022201765178 197290 ООО ФИРМА "ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ" Россия
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов Т3 свободный- ИФА-БЕСТ для определения Т3 свободного в крови 12х8 определений X-3970 РЗН 2017/6139 от 23.08.2017 ТУ 9398-601-23548172-2016 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов Судан III по Герксгеймеру д/пробоподготовки №175 150МЛ REF05-B27001 ООО "ЭРГОПРОДАКШН" Россия
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Позвонить