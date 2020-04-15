Металлорукав РГМ-МН-8-200 8ММ 200КГ/СМ2 для работы с кислородом Сталькрафт

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Металлорукав РГМ-МН-8-200 8ММ 200КГ/СМ2 для работы с кислородом Сталькрафт- Мосты и секции мостов из черных металлов