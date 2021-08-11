Маска защитная многоразовая ВМИ-101 200х150ММ нестерильная бязь 142Г/М2 двухслойная на завязках с окантовкой по краям

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Маска защитная многоразовая ВМИ-101 200х150ММ нестерильная бязь 142Г/М2 двухслойная на завязках с окантовкой по краям- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами