Весы медицинские напольные Масса-К ВЭМ-150(А3) 200КГ 10/20/50Г 520х395х95ММ ГРАД ЦЕЛЬС Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые от 14990 ₽ В корзину

Весы цифровые настольные кухонные Zanussi Brescia 5КГ 1Г 310х23х365ММ стекло и пластик желтый литиевая батарейка 1х3V CR2032 Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые Не указана В корзину

Весы электронные настольные кухонные Gelberk GL-250 5КГ 1Г 170х220х60ММ стекло/ пластик серые тарокомпенсация от батареи CR2032 ЖК дисплей, автоматическая установка нуля, автоматическое отключение Китай Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые от 815 ₽ В корзину

Весы медицинские МП Здоровье 300 ВДА-(100г; Р) ХМ7 напольные 450х600ММ 1-300КГ Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые от 15490 ₽ В корзину

Весы электронные напольные Starwind SSP2250 150КГ 100Г ММ стекло Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые от 1320 ₽ В корзину

Весы электронные с анализатором состава тела напольные Tanita RD-953 150КГ 50Г 300х300х30ММ стекло черные Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые от 19180 ₽ В корзину

Весы электронные напольные бытовые Starwind SSP6010 180КГ 100Г 300х300х22ММ нержавеющая сталь серебристый Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые Не указана В корзину

Весы электронные безмен МИДЛ Н004А-20 20КГ 10Г 100х65ММ Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые от 850 ₽ В корзину

Весы электронные напольные Tanita BC-545 150КГ 100Г ММ Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые Не указана В корзину

Весы напольные Beurer PS 240 Soft Grip 180КГ 50Г 300х21х300ММ Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые от 3367 ₽ В корзину

Весы электронные настольные кухонные Centek CT-2462 5КГ 1Г 190х200ММ Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые от 1632 ₽ В корзину