Устройство для прочистки труб вантуз насосного типа Rothenberger Ropump Super Plus 370ММ 72070X

Характеристики

Вантуз ROTHENBERGER ROPUMP SUPER PLUS 72070X насосного типа с адаптерами Профессиональное устройство для прочистки труб гидравлическим ударом ROPUMP® SUPER PLUS . Производитель: ROTHENBERGER. Надежный инструмент сантехника. Для быстрого устранения засоров в унитазах, раковинах, ванных и .п. Запатентованный уплотнитель специальной формы надежно уплотняет поршень с обеих сторон, увеличивая силу всасывания, Компактная и прочная конструкция удобна в эксплуатации и выдерживает сильнейшие нагрузки, Входящие в комплект поставки резиновые адаптеры (длинный и короткий) позволяют быстро устранять засоры в сливах туалетов, раковин, ванн.Короткий адаптер для раковин, ванн и длинный для унитазов Компактное, удобное, незаменимое устройство ПРЕИМУЩЕСТВА Гaрантирует максимальную силу всасывания давления. Запатентованный поршень с двойной уплотнительной манжетой Прочный Уникальный эффект прочистки Запатентованный поршень Области применения: Профессиональное устройство для прочистки труб гидравлическим ударом Комплектация ROPUMP® SUPER PLUS в комплекте с 2 адаптерами Вес 2 кг Гарантия 12 мес. Данный материал взят со страницы: https://krasnodar.220-volt.ru/catalog-161147/