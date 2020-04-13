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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием / Устройство для прочистки труб вантуз насосного типа Rothenberger Ropump Super Plus 370ММ 72070X
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    Устройство для прочистки труб вантуз насосного типа Rothenberger Ropump Super Plus 370ММ 72070X

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Устройство для прочистки труб вантуз насосного типа Rothenberger Ropump Super Plus 370ММ 72070X- Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
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    Устройство для прочистки труб вантуз насосного типа Rothenberger Ropump Super Plus 370ММ 72070X

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    Цена
    от 18800
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    Поставщики
    • Миронов Александр Сергеевич
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18800
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      18800
      Спецификация
      Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием
      Характеристики
      Вантуз ROTHENBERGER ROPUMP SUPER PLUS 72070X насосного типа с адаптерами Профессиональное устройство для прочистки труб гидравлическим ударом ROPUMP® SUPER PLUS . Производитель: ROTHENBERGER. Надежный инструмент сантехника. Для быстрого устранения засоров в унитазах, раковинах, ванных и .п. Запатентованный уплотнитель специальной формы надежно уплотняет поршень с обеих сторон, увеличивая силу всасывания, Компактная и прочная конструкция удобна в эксплуатации и выдерживает сильнейшие нагрузки, Входящие в комплект поставки резиновые адаптеры (длинный и короткий) позволяют быстро устранять засоры в сливах туалетов, раковин, ванн.Короткий адаптер для раковин, ванн и длинный для унитазов Компактное, удобное, незаменимое устройство ПРЕИМУЩЕСТВА Гaрантирует максимальную силу всасывания давления. Запатентованный поршень с двойной уплотнительной манжетой Прочный Уникальный эффект прочистки Запатентованный поршень Области применения: Профессиональное устройство для прочистки труб гидравлическим ударом Комплектация ROPUMP® SUPER PLUS в комплекте с 2 адаптерами Вес 2 кг Гарантия 12 мес. Данный материал взят со страницы: https://krasnodar.220-volt.ru/catalog-161147/
      Минимальная партия
      0
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      Подробнее
      18800c НДС

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