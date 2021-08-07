Расходные материалы для установки абразивной Master Blast (вставка 32мм-10штук, скоба для подвеса питателя-20штук, мневпомереходник-20штук, вставки сменные к соплу-30 штук, абразивная смесь-20упаковок)

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Расходные материалы для установки абразивной Master Blast (вставка 32мм-10штук, скоба для подвеса питателя-20штук, мневпомереходник-20штук, вставки сменные к соплу-30 штук, абразивная смесь-20упаковок)- Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок