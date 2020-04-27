Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 63 чушка 420х210ММ 8.5КГ/М3 3.9кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Баббит Б-93 ГОСТ 1320 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 40-0.5 трубчатый 1.9ММ 9.3КГ/М3 4.4кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Порошок металлический К-00-04-02 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки от 710 ₽ В корзину

Баббит Б-88 чушка ГОСТ 1320-74 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки от 1717 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 40 пруток 8ММ ГОСТ 21931-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 691,2 ₽ В корзину

Пруток титановый ОТ4 40ММ ГОСТ 26492-85 Титан необработанный от 4500 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 63 Прв КР 3ММ ГОСТ 21931-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 1950,42 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый REXANT ПОС 60 стержень 7ММ Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 8184 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 18-0.5 проволока 0.4-1.1ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Пруток титановый ВТ20 20ММ ГОСТ 26492-85 Титан необработанный от 850 ₽ В корзину