Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 63 чушка 420х210ММ 8.5КГ/М3 3.9кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Баббит Б-93 ГОСТ 1320
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 40-0.5 трубчатый 1.9ММ 9.3КГ/М3 4.4кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Порошок металлический К-00-04-02
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 710₽
Баббит Б-88 чушка ГОСТ 1320-74
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 1717₽
Припой оловянно-свинцовый ПОС 40 пруток 8ММ ГОСТ 21931-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 691,2₽
Пруток титановый ОТ4 40ММ ГОСТ 26492-85
Титан необработанный
от 4500₽
Припой оловянно-свинцовый ПОС 63 Прв КР 3ММ ГОСТ 21931-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 1950,42₽
Припой оловянно-свинцовый REXANT ПОС 60 стержень 7ММ
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 8184₽
Припой оловянно-свинцовый ПОССу 18-0.5 проволока 0.4-1.1ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Пруток титановый ВТ20 20ММ ГОСТ 26492-85
Титан необработанный
от 850₽
Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 61М проволока 0.4-1.1ММ 8.5КГ/М3 1.1кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана