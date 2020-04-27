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    Главная / Торговый портал / Сплавы на основе вольфрама / Смесь вольфрамо-кобальтовая твердосплавная ВК-6 карбид вольфрама, кобальт 6%
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Смесь вольфрамо-кобальтовая твердосплавная ВК-6 карбид вольфрама, кобальт 6%

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Смесь вольфрамо-кобальтовая твердосплавная ВК-6 карбид вольфрама, кобальт 6%- Сплавы на основе вольфрама
    8
    Смесь вольфрамо-кобальтовая твердосплавная ВК-6 карбид вольфрама, кобальт 6%

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    Цена
    от 3580
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    Единица измерения:
    КГ
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    Поставщики
    • АО "ХРС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4173,75
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5008,5
      Спецификация
      Торговля оптовая рудами цветных металлов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5008,5c НДС
    • ООО "НПО "РУСРЕДМЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4116,95
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4940,35
      Спецификация
      Торговля оптовая рудами цветных металлов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4940,35c НДС
    • ООО "ГК "СММ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2983,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3580
      Спецификация
      Торговля оптовая рудами цветных металлов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Астраханская область
      Подробнее
      3580c НДС

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