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    Главная / Торговый портал / Части и принадлежности прочих офисных машин / Вентилятор блока питания для Canon 1435 FK2-0360-000
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Вентилятор блока питания для Canon 1435 FK2-0360-000

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Вентилятор блока питания для Canon 1435 FK2-0360-000- Части и принадлежности прочих офисных машин
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    Вентилятор блока питания для Canon 1435 FK2-0360-000

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 1108
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    Поставщики
    • ООО "ОПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1143,75
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1372,5
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1372,5c НДС
    • ООО "ТОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      923,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1108
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Вентилятор для Canon 1435
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Саратовская область, Самарская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Вологодская область, Московская область, Ленинградская область
      Подробнее
      1108c НДС
    • ООО "ВИНКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      923,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1108
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Вентилятор для Canon 1435
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1108c НДС

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