Узел крепления НР С9736А (печь в сборе) для НР С

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Узел крепления НР С9736А (печь в сборе) для НР С- Части и принадлежности прочих офисных машин