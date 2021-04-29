Запасная часть Опора осевая 56258602 для сепаратора Alfa Laval

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть Опора осевая 56258602 для сепаратора Alfa Laval- Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ