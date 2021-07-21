Ремонт въездных ворот в пляжном корпусе Демонтаж ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися не утепленными полотнами и калитками - 12.5М2, Сверление установками алмазного бурения в железобетонных алмазных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200ММ диаметром 100ММ - 12 отверстий, Изготовление и монтаж калитки P1.Prestige.1.P.33.900х2000 - 1ШТ, Изготовление и установка секций ограждения P0.Prestige.1.P.11.2100х2000 - 3ШТ, Установка металлических стоек 100х100ММ для изготовляемых ворот - 3ШТ, Установка автоматики на распашные ворота - 2ШТ
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
от 499220₽
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
от 338,81₽
Благоустройство пляжа ремонт и покраска подпорных стен (верхняя часть)
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
от 483252₽
Благоустройство прудов покрытие площадок декоративным печатным бетоном
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
от 588426₽
Благоустройство пляжа ремонт и покраска подпорных стен (нижняя часть)
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
от 305397,2₽
Благоустройство пляжа озеленение, ремонт и покрытие площадок декоративным печатным бетоном
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
от 331286,67₽
Ремонт фасадов лодочного ангара
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
от 87478,8₽
Ремонт пергол (пляжных беседок)
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
от 172681₽
Благоустройство пляжа покраска подпорных стен, облицованных профлистами
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
от 90686,3₽
Благоустройство пляжного комплекса (нижний ярус)
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
от 139292₽
Благоустройство пляжных сооружений, бун, лодочной
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
от 157077,5₽
Благоустройство пляжа, дорожной территории, беседок и скамеек
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
от 128842₽