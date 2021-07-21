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    Главная / Торговый портал / Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки / Ремонт пергол (пляжных беседок)
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Ремонт пергол (пляжных беседок)

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ремонт пергол (пляжных беседок)- Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
    2
    Ремонт пергол (пляжных беседок)

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    Цена
    от 172681
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    Единица измерения:
    УСЛ ЕД
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    Поставщики
    • БОЦИЕВ РОДИОН ЗАУРБЕКОВИЧ
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      Цена без НДС, руб.
      172681
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      172681
      Спецификация
      Производство прочих отделочных и завершающих работ
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Краснодарский край
      Подробнее
      172681c НДС

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