Отвод ОК I 90°-530x8-К52-5.4(7.02)-0.825-1.5DN ТУ 1469-018-01395041-2015 Пк-60 ТУ 1469-002-01395041-2012

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Отвод ОК I 90°-530x8-К52-5.4(7.02)-0.825-1.5DN ТУ 1469-018-01395041-2015 Пк-60 ТУ 1469-002-01395041-2012- Фитинги для труб стальные, кроме литых