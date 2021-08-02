Характеристики

Серия М, Тип Электрические, Мощность нагрева, кВт -3, Цвет Нержавеющая сталь Напряжение сети, В 220, Производительность, м3/ч 760, Способ установки Горизонтальная / Вертикальная, Длина струи воздуха, м 2.3 Длина завесы, м 1 ?t, °C при максимальной мощности, скорость макс/мин 13 / 18, Скорость max при н.у. (SATP), м/с 7, Количество скоростей потока воздуха 3, Наличие выносного пульта- Есть,Терморегулятор - Есть, Степень защиты двигателя IP21, Защита от перегрева +