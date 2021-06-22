Перевозка котла парового, насоса водяного, 4 места, (палета) 2.05х1.2х1.2М, 0.395х0.618х0.618М п. Первомайский Тамбовской области-пос. Аксарайский Астраханской области Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20 от 51000 ₽ В корзину

Перевозка груза и оказание дополнительных услуг авиатранспортом оформление и экспертиза опасных грузов всех категорий, страхование грузов, погрузо-разгрузочные работы, таможенное оформление груза, хранение груза на терминале аэропорта , транспортно-экспедиционные услуги, перевозка груза на рейсе по расписанию, фрахт (аренда) воздушного судна, оформление транспортной накладной, обработка и перевозка вакцин и медикаментов, обработка и перевозка живых животных, обработка и перевозка крупногабаритного и тяжеловесного груза, обработка и перевозка ценного груза (музейные экспонаты, произведения искусства) Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20 Не указана В корзину

Перевозка груза и оказание дополнительных услуг железнодорожным транспортом обработка и перевозка крупногабаритного и тяжеловесного груза, оформление и экспертиза опасных грузов всех категорий, страхование грузов, погрузо-разгрузочные работы, таможенное оформление груза, хранение груза на терминале перевозчика, транспортно-экспедиционные услуги, перевозка груза по расписанию, фрахт (аренда) подвижного состава, оформление транспортной накладной, обработка и перевозка вакцин и медикаментов, обработка и перевозка живых животных, обработка и перевозка ценного груза Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20 Не указана В корзину

Перевозка негабаритных грузов до 40Т Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20 от 118 ₽ В корзину

Перевозка на двух транспортных средствах чистых газов в баллонах по 40Л до 40ШТ в одной партии г. Москва-пос. Аксарайский Астраханской области Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20 от 114500 ₽ В корзину

Перевозка чистых газов в баллонах по 40Л в количестве 40ШТ г. Москва пл. Академика Курчатова д.1 УМТСиК-ООО "Газпром добыча Астрахань" МО "Джанайский сельсовет" (п.Аксарайский) Красноярский район Астраханской области Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20 от 114500 ₽ В корзину

Перевозка котла парового, насоса водяного, 4 места, (палеты) 2.05х1.2х1.2М, 0.395х0.618х0.618М Тамбовская обл., п. Первомайский, ул.Школьная, д.9 УМТСиК-ООО "Газпром добыча Астрахань" МО "Джанайский сельсовет" (п.Аксарайский) Красноярский район Астраханской области Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20 от 51000 ₽ В корзину

Перевозка груза и оказание дополнительных услуг смешанным сообщением обработка и перевозка крупногабаритного и тяжеловесного груза, оформление и экспертиза опасных грузов всех категорий, страхование грузов, погрузо-разгрузочные работы, таможенное оформление груза, хранение груза в порту, транспортно-экспедиционные услуги, перевозка груза на рейсе по расписанию, фрахт (аренда) речного / река-море судна, оформление транспортной накладной, обработка и перевозка вакцин и медикаментов, обработка и перевозка живых животных, обработка и перевозка ценного груза Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20 Не указана В корзину

Перевозка груза и оказание дополнительных услуг водным транспортом обработка и перевозка крупногабаритного и тяжеловесного груза, оформление и экспертиза опасных грузов всех категорий, страхование грузов, погрузо-разгрузочные работы, таможенное оформление груза - хранение груза в порту, транспортно-экспедиционные услуги, перевозка груза на рейсе по расписанию, фрахт (аренда) речного / река-море судна, оформление транспортной накладной, обработка и перевозка вакцин и медикаментов, обработка и перевозка живых животных, обработка и перевозка ценного груза Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20 Не указана В корзину

Перевозка груза и оказание дополнительных услуг автомобильным транспорт обработка и перевозка крупногабаритного и тяжеловесного груза, оформление и экспертиза опасных грузов всех категорий, страхование грузов, погрузо-разгрузочные работы, таможенное оформление груза, хранение груза на терминале перевозчика, транспортно-экспедиционные услуги, перевозка груза по расписанию, фрахт (аренда) подвижного состава, оформление транспортной накладной, обработка и перевозка вакцин и медикаментов, обработка и перевозка живых животных, обработка и перевозка ценного груза Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20 Не указана В корзину

Перевозка ламп (не ртутных) в коробках 7М3 2х2.5х1.4М г. Саранск-пос. Аксарайский Астраханской области Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20 от 62000 ₽ В корзину