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    Главная / Торговый портал / Профили прочие из алюминия или алюминиевых сплавов / Профиль ПС-2 Knauf 50х50х3ММ 3000ММ Д16 ГОСТ 8617
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Профиль ПС-2 Knauf 50х50х3ММ 3000ММ Д16 ГОСТ 8617

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Профиль ПС-2 Knauf 50х50х3ММ 3000ММ Д16 ГОСТ 8617- Профили прочие из алюминия или алюминиевых сплавов
    12
    Профиль ПС-2 Knauf 50х50х3ММ 3000ММ Д16 ГОСТ 8617

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 1295
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    Поставщики
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1295
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1295
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Страна производитель Россия Материал Алюминий Марка стали Д16 ГОСТ/ОСТ/ТУ ГОСТ 8617-81
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1295c НДС
    • ТРИФОНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1295
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1295
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Страна производитель Россия Материал Алюминий Марка стали Д16 ГОСТ/ОСТ/ТУ ГОСТ 8617-81
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Краснодарский край
      Подробнее
      1295c НДС

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