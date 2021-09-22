Стол письменный для руководителя прямой ЛДСП ЛДСП 1200х700х750ММ дуб кендал 22ММ с тумбой под фригобар ООО "МК "СТОРОСС"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол письменный для руководителя прямой ЛДСП ЛДСП 1200х700х750ММ дуб кендал 22ММ с тумбой под фригобар ООО "МК "СТОРОСС"- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений