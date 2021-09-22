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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Кресло офисное М101-01 искусственная кожа/металл металлик серый
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло офисное М101-01 искусственная кожа/металл металлик серый

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло офисное М101-01 искусственная кожа/металл металлик серый- Мебель для офисов и предприятий торговли
    13
    Кресло офисное М101-01 искусственная кожа/металл металлик серый

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    Цена
    от 5232
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    Единица измерения:
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