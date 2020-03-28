Фитинг Штуцер с наружной резьбой обжимной DK-LOK DMC4-6N-SA 1/4" 3/8" NPT нержавеющая сталь 316/316L -196...+696ГРАД ЦЕЛЬС в сборе с обжимными кольцами и гайкой

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фитинг Штуцер с наружной резьбой обжимной DK-LOK DMC4-6N-SA 1/4" 3/8" NPT нержавеющая сталь 316/316L -196...+696ГРАД ЦЕЛЬС в сборе с обжимными кольцами и гайкой- Фитинги для труб стальные, кроме литых