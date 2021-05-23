Шкаф для одежды XCW 85 850х4101930ММ 2-дверный дуб сонома ЛДСП ПВХ полка под головные уборы/ штанга для одежды/ нижняя полка под обувь

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для одежды XCW 85 850х4101930ММ 2-дверный дуб сонома ЛДСП ПВХ полка под головные уборы/ штанга для одежды/ нижняя полка под обувь- Шкафы для одежды деревянные