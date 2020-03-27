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    Главная / Торговый портал / Шкафы металлические прочие / Шкаф для ключей ключница Меткон КЛ-50СБ на 50 ключей Cam Lock 660х55х350ММ серый металл с брелоками 50ШТ Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкаф для ключей ключница Меткон КЛ-50СБ на 50 ключей Cam Lock 660х55х350ММ серый металл с брелоками 50ШТ Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для ключей ключница Меткон КЛ-50СБ на 50 ключей Cam Lock 660х55х350ММ серый металл с брелоками 50ШТ Россия- Шкафы металлические прочие
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    Шкаф для ключей ключница Меткон КЛ-50СБ на 50 ключей Cam Lock 660х55х350ММ серый металл с брелоками 50ШТ Россия

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    Цена
    от 2500
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    Поставщики
    • ООО "СКО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20415
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      24498
      Спецификация
      Производство прочей мебели
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      24498c НДС
    • ООО "МИЖЕН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4808,81
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5770,58
      Спецификация
      Производство прочей мебели
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5770,58c НДС
    • ООО "ТЕХПРОМКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4650
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5580
      Спецификация
      Производство прочей мебели
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5580c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4435
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5322
      Спецификация
      Производство прочей мебели
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5322c НДС
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4800
      Спецификация
      Производство прочей мебели
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      4800c НДС
    • ООО "ЭПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3880
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4656
      Спецификация
      Производство прочей мебели
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      4656c НДС
    • ООО ТД "ЭНЕРГОПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4560
      Спецификация
      Производство прочей мебели
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      4560c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС МЁБИЛЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3050,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3661
      Спецификация
      Производство прочей мебели
      Характеристики
      Ключница + 50 брелоков КЛ-50СБ представляет собой конструкцию габаритами 660х350х55 мм с толщиной стенки 1 мм. Отверстия в задней стенке допускают крепление модели к стене. Есть 5 планок для навешивания 50 комплектов ключей. Вес шкафчика составляет 4.4 кг. Замок - «Cam-Lock». В качестве материала дверцы используется мебельное стекло. Наличие/отсутствие ключей легко определяется без открытия дверки. Данная информация скопирована со страницы: https://www.vseinstrumenti.ru/bezopasnost/orm/sistemy-hraneniya/klyuchnitsy/metkon/50-brelokov-kl-50sb/
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      3661c НДС
    • ООО "ПРОМЭНЕРГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2976,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3572
      Спецификация
      Производство прочей мебели
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      3572c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2916,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3500
      Спецификация
      Производство прочей мебели
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
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      3500c НДС
    • ООО "ГАЗДИАГНОСТИКА"
      Все товары
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      2528
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3033,6
      Спецификация
      Производство прочей мебели
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      3033,6c НДС
    • ООО "НАШ ПРОФИЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2367
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2840,4
      Спецификация
      Производство прочей мебели
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      Минимальная партия
      4000
      Регионы поставки
      Подробнее
      2840,4c НДС
    • ООО "ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2231,55
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2677,86
      Спецификация
      Производство прочей мебели
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      2677,86c НДС
    • ООО "БСКО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2083,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2500
      Спецификация
      Производство прочей мебели
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2500c НДС
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
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      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочей мебели
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      0
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      Не указана
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
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      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочей мебели
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • Общество с ограниченной ответственностью ООО "Элемент" , ООО "Элемент"
      Все товары
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      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочей мебели
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      0
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    • ООО "ПРОМИНВЕСТЭЛЕКТРО"
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочей мебели
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Не указана

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