Шкаф для ключей ключница Меткон КЛ-50СБ на 50 ключей Cam Lock 660х55х350ММ серый металл с брелоками 50ШТ Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для ключей ключница Меткон КЛ-50СБ на 50 ключей Cam Lock 660х55х350ММ серый металл с брелоками 50ШТ Россия- Шкафы металлические прочие