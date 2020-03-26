Оборудование специальное Машина электрогидравлическая МИК-Б Митротест для изготовления концентраторов на образцах для определения ударной вязкости 680х485х1270ММ матрица W18Cr4V; Р18 высота подъема 350ММ тип образцов V-паз, U-паз 10х10х55ММ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Оборудование специальное Машина электрогидравлическая МИК-Б Митротест для изготовления концентраторов на образцах для определения ударной вязкости 680х485х1270ММ матрица W18Cr4V; Р18 высота подъема 350ММ тип образцов V-паз, U-паз 10х10х55ММ- Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла