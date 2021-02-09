Браслет с застежкой 4+0 с неоновым покрытием, с оттиском фирменного логотипа ООО "Сочи-Дизайн" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Браслет с застежкой 4+0 с неоновым покрытием, с оттиском фирменного логотипа ООО "Сочи-Дизайн" Россия- Изделия аналогичные прочие из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона