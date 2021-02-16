Принтер-маркиратор мобильный Brother PTH100 12ММ 203dpi 110ММ/СЕК 110х207х59ММ PTH100R1

Цена без НДС, руб.
4083,33
Спецификация
Производство переплетного, наборного, включая фотонаборные машины, печатного оборудования и его составных частей
Характеристики
Торговая марка: Brother
Подробные характеристики
Тип принтера: мобильный
Технология печати: термотрансферная
Разрешение печати: 203 dpi
Область применения: для дома , для офиса
Скорость печати, мм/сек: 110
Максимальная ширина печати: 12 мм
Модуль отрезчика этикеток: Нет
Печать спец. символов: Нет
Алфавит клавиатуры: кириллица/латиница
Совместимость с ПК: Нет
Дисплей: Да
Интерфейсы: нет
Объем памяти: 720 знаков
Габариты (ШхВхГ): 110х207х59 мм
Вес: 0.39 кг
Гарантийный срок: 12 мес
Страна происхождения: Китай