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    Главная / Торговый портал / Светильники и осветительные устройства / Светильник грунтовый ландшафтный галогеновый Novotech Landscape 369954 50ВТ 220В GU10 349х100ММ темно-серый IP67 металл, стекло
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Светильник грунтовый ландшафтный галогеновый Novotech Landscape 369954 50ВТ 220В GU10 349х100ММ темно-серый IP67 металл, стекло

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Светильник грунтовый ландшафтный галогеновый Novotech Landscape 369954 50ВТ 220В GU10 349х100ММ темно-серый IP67 металл, стекло- Светильники и осветительные устройства
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    Светильник грунтовый ландшафтный галогеновый Novotech Landscape 369954 50ВТ 220В GU10 349х100ММ темно-серый IP67 металл, стекло

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 740,4
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    Поставщики
    • ТРИФОНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3480
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      3480
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Артикул 369954 Бренд Novotech Страна бренда Венгрия Коллекция Street Серия Landscape Стиль Современный Размеры Ширина, мм 129 Высота, мм 349 Длина, мм 100 Лампы Тип цоколя GU10 Тип лампочки (основной) Галогеновая Количество ламп 1 Мощность лампы, W 50 Общая мощность, W 50 Напряжение, V 220-240 Цвет и материал Виды материалов Металлические Материал арматуры Металл Материал плафонов Стекло Вид рассеивателя Декоративный Форма рассеивателя Цилиндр Цвет Серый Цвет арматуры Серый Цвет плафонов Прозрачный Дополнительно Степень защиты IP67 Место установки В грунт Пульт ДУ Нет Гарантия производителя 2,5 года Гарантия магазина 12 месяцев Раздел Уличное освещение Каталог Грунтовые
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Краснодарский край
      Подробнее
      3480c НДС
    • НОВИКОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
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      Цена без НДС, руб.
      1402
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1402
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      производитель-NOVOTECH артикул- 369954
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Республика Крым, Чеченская Республика*, Ростовская область, Ставропольский край, Московская область, Краснодарский край, Республика Дагестан, Республика Адыгея (Адыгея)
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    • ООО "ПРОДЭЛ"
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      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ЗАХАРОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА
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      Цена без НДС, руб.
      910
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      910
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      910c НДС
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      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      908,4
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      908,4c НДС
    • ООО КОМПАНИЯ "КЛАЙВ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      740,4
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      740,4c НДС

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