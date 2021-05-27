Штуцер с наружной резьбой DMC4-8N 1/2" конусная гайка под трубку 1/4"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Штуцер с наружной резьбой DMC4-8N 1/2" конусная гайка под трубку 1/4"- Фитинги для труб стальные, кроме литых