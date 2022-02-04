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    Главная / Торговый портал / Бумага рисовальная / Бумага рисовальная для работы акварельными красками Canson Arches Torchon 56х76СМ 300Г/М2 CN-1795026
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага рисовальная для работы акварельными красками Canson Arches Torchon 56х76СМ 300Г/М2 CN-1795026

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага рисовальная для работы акварельными красками Canson Arches Torchon 56х76СМ 300Г/М2 CN-1795026- Бумага рисовальная
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    Бумага рисовальная для работы акварельными красками Canson Arches Torchon 56х76СМ 300Г/М2 CN-1795026

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 1381,2
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1191
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1429,2
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Бумага для акварели Canson "Arches" Torchon 56х76 см300 г (CN-1795026)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1429,2c НДС
    • ООО "НОВАКОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1151
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1381,2
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1381,2c НДС

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