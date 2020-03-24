Профиль для кабельных лотков перфорированный К 347Ц УТ1,5 20 мм, основание 32 мм. Длина (L) изделия 2000 мм. Перфорация размерами 9х32 мм с шагом 40 мм перфорация выполнена только по основанию

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Профиль для кабельных лотков перфорированный К 347Ц УТ1,5 20 мм, основание 32 мм. Длина (L) изделия 2000 мм. Перфорация размерами 9х32 мм с шагом 40 мм перфорация выполнена только по основанию- Провода и кабели связи полевые