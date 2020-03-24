Кабель для KVM переключателя Набор "4-в-одном" KVM-401 Комплектация: кабель VGA (с 15-контактными разъемами HDD «папа»), кабель USB 2.0, длина 1.8М. Разъемы: - 15-контактный разъем HDB “папа“ (для монитора) - USB типа А “папа“ - PS/2 мышь: 6-контактный разъем mini DIN “папа“ - PS/2 клавиатура: 6-контактный разъем mini DIN “папа“ - 15-контактный разъем “папа“
Провода и кабели связи полевые
от 950₽
Провод бортовой БПВЛ 1х0.75ММ2 0.25КВ ПВХ-пластикат медь ГОСТ 17515-72
Провода и кабели связи полевые
от 40,8₽
Провод бортовой БПВЛ 1х2.5ММ2 0.25КВ ПВХ-пластикат медь ГОСТ 17515-72 ТУ 16-505.911-76
Провода и кабели связи полевые
от 75600₽
Провод бортовой БПВЛ 1х1ММ2 0.25КВ ПВХ-пластикат медь ГОСТ 17515-72 ТУ 16-505.911-76
Провода и кабели связи полевые
от 34200₽
Провод бортовой БПВЛ 1х1.5ММ2 0.25КВ ПВХ-пластикат медь ГОСТ 17515-72 ТУ 16-505.911-76
Провода и кабели связи полевые
от 50400₽
Запасные части к дегидраторам Осушитель MR050B-KIT-DSCNT для MR050B ANDREW Corp
Провода и кабели связи полевые
от 55531,2₽
Провод (кабель) высоковольтный для рентгеновского аппарата Арина Арион IT001476 1 0.5ММ2 Спектрофлэш ООО
Провода и кабели связи полевые
от 6322,14₽
Провод (кабель) Тестовая нить Test wire p/n SPIR-001-50 бобина
Провода и кабели связи полевые
от 12660₽
Узел крепления со скобой КГП-7-1 70кН для крепления поддерживающих изолирующих подвесок к опорам линий электропередачи и распределительных устройств ТУ 34 13.10310-90
Провода и кабели связи полевые
от 372₽
Провод (кабель) межблочный Econ/First Cable 1K-AIC45A-01.5 1.5М стерео-пара, mini Jack 3.5 угловой стерео штекер - 2 XLR 3 штекер, D- 3.2х6.2ММ черный
Провода и кабели связи полевые
от 1884₽
Узел крепления УК-Н-01 УХЛ1 10кН ТУ 3449-041-27560230-98 ЗАО "Связьстройдеталь"
Провода и кабели связи полевые
от 114₽
Провод (кабель) соединительный плоский шнур для плинтов TWT-LSA-P4-12-1.5m 1.5М медь ПВХ 4ех полюсный, интерфейсы: левый-RJ-12, правый-LSA серый
Провода и кабели связи полевые
от 337,5₽