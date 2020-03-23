Шкаф для ключей КЛ-20 на 20 ключей 210х350х75ММ серый металл с брелоками

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для ключей КЛ-20 на 20 ключей 210х350х75ММ серый металл с брелоками- Шкафы металлические прочие