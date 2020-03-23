Запасная часть Комплект регулирующих дисков Pos. 460 Part №2050-6691-0000 для сепаратора Д.Т. Gea Westfalia separator OSD 2-02-13

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть Комплект регулирующих дисков Pos. 460 Part №2050-6691-0000 для сепаратора Д.Т. Gea Westfalia separator OSD 2-02-13- Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ