Запасная часть Комплект дроссельных шайб Pos. 140 Part №2065-8829-0000 для сепаратора HFO Gea Westfalia separator OSE 10-91-067

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть Комплект дроссельных шайб Pos. 140 Part №2065-8829-0000 для сепаратора HFO Gea Westfalia separator OSE 10-91-067- Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ