Трубогиб ОКС-8953ПС 380В 1.5КВТ в комплект поставки входят шаблоны для гибки труб, кольца для лерок и нож для отрезки труб 13-18ШТ/ЧАС, 25-40ШТ/ЧАС, производительность при отрезке труб 27-32ШТ/ЧАС, 0.41ОБ/СЕК длина нарезаемой резьбы не более 100ММ, скорость гибки труб 0.006М/СЕК, диаметр ножа не более 220ММ, передаточное число редуктора 31.5 1280х730х920ММ 400КГ Машины гибочные металлообрабатывающие от 162000 ₽ В корзину

Станок трубогибочный модульный СТМ1-1 для холодной автоматической гибки труб в трех плоскостях с дорном методом «наматывания» не менее - 16мм: - трубы из цветных сплавов 60х3.3, - трубы стальные 45х3, - трубы из коррозионностойкой стали 38х2, - трубы из титановых сплавов 30х2.2ММ не более 250, не менее 35ММ максимальная - 4200ММ 180ГРАД 218ГРАД АО "ЦТСС" 4500КГ Россия Машины гибочные металлообрабатывающие Не указана В корзину

Станок трубогибочный СТМ1-2 для холодной гибки в ручном режиме в трех плоскостях с дорном методом «наматывания» не менее - 16: - трубы из цветных сплавов 60х3.3, - трубы стальные 45х3, - трубы из коррозионностойкой стали 38х2, - трубы из титановых сплавов 30х2.2ММ не более 250, не менее 35ММ максимальная - 4200ММ 180ГРАД 218ГРАД АО "ЦТСС" 4500КГ Россия Машины гибочные металлообрабатывающие Не указана В корзину

Станок трубогибочный СТМ1-3 для холодной гибки труб в одной плоскости с дорном методом «наматывания» не менее - 16: - трубы из цветных сплавов 60х3.3, - трубы стальные 45х3, - трубы из коррозионностойкой стали 38х2, - трубы из титановых сплавов 30х2.2ММ не более 250, не менее 35ММ максимальная - 4200ММ 180ГРАД 218ГРАД АО "ЦТСС" 4500КГ Россия Машины гибочные металлообрабатывающие Не указана В корзину

Станок трубогибочный СТМ1-4 для холодной гибки труб без дорна методом «наматывания» не менее - 16: - трубы из цветных сплавов 60х3.3, - трубы стальные 45х3, - трубы из коррозионностойкой стали 38х2, - трубы из титановых сплавов 30х2.2ММ не более 250, не менее 35ММ максимальная - 4200ММ 180ГРАД 218ГРАД АО "ЦТСС" 4500КГ Россия Машины гибочные металлообрабатывающие Не указана В корзину

Станок трубогибочный СТГ-60РД для холодной гибки труб с дорном не менее – 14; не более: - трубы из цветных сплавов 60х3, - трубы стальные 45х3, - трубы из коррозионностойкой стали - 28х4, - трубы из титановых сплавов - 25х2.5ММ не более - 180, не менее – 35ММ максимальная - 4000ММ 180ГРАД 218ГРАД 0.095(5.7) с-1 (об/мин) ± 0.5 380В 50ГЦ 7.5КВТ 16МЕГАПА АО "ЦТСС" 5500х1650х1600ММ 2683КГ Россия Машины гибочные металлообрабатывающие Не указана В корзину

Станок трубогибочный СТГ-108РД для холодной гибки труб с дорном не менее – 38; не более: - трубы из цветных сплавов 100х5, - трубы стальные 108х5, - трубы из коррозионностойкой стали - 90, - трубы из титановых сплавов – 76х3ММ не более - 440, не менее – 75ММ максимальная - 4000ММ 180ГРАД 192ГРАД 0.03(1.8) с-1 (об/мин) ± 1 380В 50ГЦ 15КВТ 12.5МЕГАПА АО "ЦТСС" 5830х2380х1360ММ 10000КГ Россия Машины гибочные металлообрабатывающие Не указана В корзину

Станок трубогибочный СТГ-219РД для холодной гибки труб с дорном по шаблонам не менее – 76; не более: - трубы из цветных сплавов 206, - трубы стальные 159х6, - трубы из титановых сплавов – 159х7ММ не более - 500, не менее – 150ММ максимальная - 4000ММ 180ГРАД 192ГРАД 0.015(0.9) с-1 (об/мин) ± 1 380В 50ГЦ 15КВТ 12.5МЕГАПА АО "ЦТСС" 5830х2380х1360ММ 10000КГ Россия Машины гибочные металлообрабатывающие Не указана В корзину

Станок УГС-6/1А Машины гибочные металлообрабатывающие от 283200 ₽ В корзину

Станок гибочно-правильный МГПС-25 250 (25) кН (тс) одинарная (двоякая) кривизна листа: 20 (16) мм 2500 мм АО "ЦТСС" Россия Машины гибочные металлообрабатывающие Не указана В корзину

Станок гибочно-правильный МГПС-100 1000 (100) КН (ТС) (двоякой) кривизны - 40 (30)ММ 3200ММ АО "ЦТСС" Россия Машины гибочные металлообрабатывающие Не указана В корзину