Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Завеса тепловая Тепломаш КЭВ-3П1151Е 220В 2.5/5КВТ 450М3/Ч 800х195х205ММ ГОСТ 32512-2013- Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
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питание 220В/50Гц, мощность 2,5/5кВт, расход воздуха 450м3/час, подогрев воздуха 16-32С, габариты 800х195х205мм, ток 23А, мощность двигателя 45Вт, звуковое давление на расстоянии 5м 45дБ(А) ГОСТ 32512-2013