Завеса тепловая Тепломаш КЭВ-6П2221Е 220В 6КВТ 1600М3/Ч 1540х225х225ММ ТУ 4864-036-54365100-2015

Спецификация
Производство бытовых электрических приборов
Характеристики
длина завесы - 1,5 м, Тепловая мощность 6 кВт, Тип завесы - Офисная, Серия - 200 Коморт, Степень защиты - IP21, Источник тепла - электрический, Параметры питающей сети В/Гц- 220/50, Расход воздуха м3/час - 1100, 1350, 1600 Эффективная длина струи, м - 2,5, Длина/Ширина/Высота, мм - 1540/225/225, Масса, кг - 23, Цвет - Корпус светлосерый, передняя панел белая, Максимальныцй ток при номинальном напряжении, А - 30.1 (11), Потребляемая мощность двигателя, Вт - 200 ТУ 4864-036-54365100-2015