Завеса тепловая Тепломаш КЭВ-6П222Е 220/380В 6КВТ 1600М3/Ч 1525х215х220ММ ТУ 4864-036-54365100-2015

Цена без НДС, руб.
27456,25
Спецификация
Производство бытовых электрических приборов
Характеристики
длина завесы 1.5м, тепловая мощность (кВт)6, тип завесы: Офисная Серия 200 Оптима, степень защиты IP20, источник тепла: электрический, параметры питающей сети, В/Гц220/50 (380/50), режимы мощности, кВт 0-3-6, расход воздуха, м3/час 1100-1350-1600, скорость воздуха на выходе из сопла, м/с 7, эффективная длина струи, м 2.5, длина, мм1525 ширина, мм 215 высота, мм 220, масса, кг 17 цвет: белый RAL 9003, максимальный ток при номинальном напряжении, A29.6 (15.2), потребляемая мощность двигателя, Вт200 Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A)53, способ установки: горизонтально и вертикально