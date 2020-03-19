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    Главная / Торговый портал / Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия / Уголок металлический равнополочный 40х40ММ AISI 304 ГОСТ 8509-93
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Уголок металлический равнополочный 40х40ММ AISI 304 ГОСТ 8509-93

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Уголок металлический равнополочный 40х40ММ AISI 304 ГОСТ 8509-93- Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия
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    Уголок металлический равнополочный 40х40ММ AISI 304 ГОСТ 8509-93

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    Цена
    от 820
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    Поставщики
    • ТРИФОНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      820
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      820
      Спецификация
      Производство прочих стальных изделий первичной обработкой
      Характеристики
      Артикул (301ДМГ)Материал Нержавеющая стальМарка стали AISI 304Поверхность МатоваяТолщина стенки (мм) 4Ширина полки (мм) 40Высота полки (мм) 40Масса 1 м (по ГОСТ, справочно, кг) 2,430Кратность продажи Кратно 3 мСтрана-производитель Россия
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Краснодарский край
      Подробнее
      820c НДС

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