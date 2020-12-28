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    Главная / Торговый портал / Станки металлообрабатывающие прочие / Станок с тисками Stayer 400ММ для дрели 32240
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Станок с тисками Stayer 400ММ для дрели 32240

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Станок с тисками Stayer 400ММ для дрели 32240- Станки металлообрабатывающие прочие
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    Станок с тисками Stayer 400ММ для дрели 32240

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    Цена
    от 3063,6
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3600
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3600c НДС
    • ООО "КУБГАЗАППАРАТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2553
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3063,6
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      3063,6c НДС

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