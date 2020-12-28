Станок точильный заточной ТШ-2-01 2200ВТ 380В 300х76х40ММ 1500об/мин
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 1265 мм; Диаметр обработки над суппортом - 860 мм РМЦ - 7000 мм СА1250С70Ф4 ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 800 мм; Диаметр обработки над суппортом - 450 мм РМЦ - 5000 мм СА750С50Ф2К ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок Firmac STR-750 1050х620х1100ММ 80КГ для производства переходов толщина металла 0.5-1.2ММ, подача воздуха 6-7БАР, шаблон максимальная длина 750ММ, минимальный диаметр 100ММ
Станки металлообрабатывающие прочие
от 180000₽
Пуансон для листогибочных прессов (станков) квадрат B-станция Thick Turret Ultra 10х10ММ
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 8106,41₽
Станок трубогибочный СТМ1-2 для холодной гибки в ручном режиме в трех плоскостях с дорном методом «наматывания» не менее - 16: - трубы из цветных сплавов 60х3.3, - трубы стальные 45х3, - трубы из коррозионностойкой стали 38х2, - трубы из титановых сплавов 30х2.2ММ не более 250, не менее 35ММ максимальная - 4200ММ 180ГРАД 218ГРАД АО "ЦТСС" 4500КГ Россия
Машины гибочные металлообрабатывающие
Не указана
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 1080 мм; Диаметр обработки над суппортом - 660 мм РМЦ - 1000 мм СА1100С10Ф2 ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Головка внутришлифовальная правая ВШГ 1-50Х200А для токарно–затыловочного станка ДН250
Станки токарные металлорежущие
Не указана
Центр станочный вращающийся А-1-5-Н ГОСТ 8742-75
Части и принадлежности станков для обработки металлов
от 4382,62₽
Патрон сверлильный бесключевой самозажимной SP-06 В10
Части и принадлежности станков для обработки металлов
от 16440₽
Пресс гидравлический листоштамповочный П5100-ЛШП.1,1 1100ММ 120000КГ ЗАО ПК "СТАНКОПРЕСС" Россия
Прессы гидравлические
Не указана
Пуансон для листогибочных прессов (станков) круг MT8-24ММ 8ММ
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 2801,83₽