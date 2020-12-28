Станок трубогибочный СТМ1-2 для холодной гибки в ручном режиме в трех плоскостях с дорном методом «наматывания» не менее - 16: - трубы из цветных сплавов 60х3.3, - трубы стальные 45х3, - трубы из коррозионностойкой стали 38х2, - трубы из титановых сплавов 30х2.2ММ не более 250, не менее 35ММ максимальная - 4200ММ 180ГРАД 218ГРАД АО "ЦТСС" 4500КГ Россия

Машины гибочные металлообрабатывающие

Не указана