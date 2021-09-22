Характеристики

Кресло Бюрократ T-9923WALNUT/IVORY слоновая кость кожа крестовина дерево Конструкция: Механизм со смещенной осью качания с возможностью фиксации в нескольких положениях Регулировка высоты (газлифт) Подлокотники деревянные цвета «темный орех» с мягкими накладками из натуральной кожи(лицевые части) Крестовина металлическая с деревянными накладками Колеса для паркета/ламината Ограничение по весу: 200 кг Материал обивки: натуральная кожа(лицевые части) / искусственная кожа(торцевые и задние части) Характеристики Бренд: БЮРОКРАТ Механизм качания: ДА Модель: T-9923WALNUT Тип подлокотников: деревянные с мягкими накладками Цвет (спинка): слоновая кость Ограничение по весу: 200 кг Крестовина: деревянная