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    Главная / Торговый портал / Вещества натуральные ароматообразующие фруктовые или овощные концентрированные / Ароматизатор Баргус Ваниллар ваниль
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Ароматизатор Баргус Ваниллар ваниль

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ароматизатор Баргус Ваниллар ваниль- Вещества натуральные ароматообразующие фруктовые или овощные концентрированные
    2
    Ароматизатор Баргус Ваниллар ваниль

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    Цена
    от 325,26
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    Единица измерения:
    КГ
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    Поставщики
    • ООО "ТД "ПРОДСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      271,05
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      325,26
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      325,26c НДС

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