Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Косилки для газонов, парков или спортивных площадок / Триммер Husqvarna 128R
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Триммер Husqvarna 128R

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Триммер Husqvarna 128R- Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
    5
    Триммер Husqvarna 128R

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 18848,49
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "АЛЕКС-АВТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15973,29
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      18848,49
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Триммер Husqvarna 128R
      Минимальная партия
      3
      Регионы поставки
      Подробнее
      18848,49c НДС
    • ООО ТК "ДОМ ИНСТРУМЕНТОВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15973,29
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      18848,49
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Триммер Husqvarna 128R
      Минимальная партия
      3000
      Регионы поставки
      Подробнее
      18848,49c НДС

    Похожие товары

    Газонокосилка электрическая Интерскол ГКЭ-33/1100 1.1КВТ 25-55ММ 33СМ жесткий травосборник 23Л
    Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
    от 9440
    В корзину
    Газонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР "МАСТЕР" ГКБ-460СТ 2.6КВТ 25-75ММ 0.14Л 46СМ 50Л
    Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
    от 27170
    В корзину
    Газонокосилка бензиновая DDE WYZ18-WD65 4КВТ 46СМ
    Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
    Не указана
    В корзину
    Газонокосилка ЗУБР "МАСТЕР" 2.9КВТ 25-75ММ 400СМ 50Л
    Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
    от 12400
    В корзину
    Газонокосилка бензиновая Viking МВ-756,0 GS, 2.9КВТ 25-90ММ 54СМ
    Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
    Не указана
    В корзину
    Газонокосилка бензиновая Huter GLM-5.0 S
    Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
    от 16300
    В корзину
    Газонокосилка бензиновая DDE
    Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
    от 25000
    В корзину
    Триммер бензиновый Зубр Мастер ТБ-250 0.6КВТ 0.8Л 8500ОБ/МИН 440ММ D-образная леска 5КГ
    Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
    от 7200
    В корзину
    Газонокосилка бензиновая самоходная Fubag FPL 42 S 2.2КВТ 30-85ММ 1Л 42СМ 45Л
    Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
    от 18000
    В корзину
    Триммер бензиновый Зубр КРБ-2500 для кошения травы 2.5КВТ 52СМ3 1.2Л 9000ОБ/МИН 470/255ММ U-образная леска/диск М10х1.25 LH 7.3КГ 103х29х31СМ комплектация: кожух защитный-1, нож-1, катушка с леской-1, ключи-3ШТ(свечной, гаечный, имбусовый), фиксатор вала-1, плечевой ремень-1, емкость для смешивания-1, с приводом режущего инструмента от двигателя внутреннего сгорания
    Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
    от 10800
    В корзину
    Триммер бензиновый Зубр Мастер КРБ-350 0.8КВТ 32.5СМ3 1.1Л 9000ОБ/МИН 440/255ММ U-образная леска/нож
    Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
    от 10428
    В корзину
    Газонокосилка бензиновая самоходная Зубр ГБС-510 4.78КВТ 820х575х420ММ 75ММ 1Л 51СМ
    Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
    от 29500
    В корзину
    Позвонить